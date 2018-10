Vordon DVR-140 - wideorejestrator za 199 zł

Kamera DVR-140 nagrywa wideo w rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 przy 30 klatkach na sekundę. Taka jakość gwarantuje, że na obrazie będą dobrze widoczne wszystkie szczegóły uchwycone w trakcie jazdy, na przykład numery rejestracyjne samochodów. Obiektyw rejestratora złożony jest z sześciu soczewek, co zapewnia, że zapisywany obraz jest w niewielkim stopniu narażony na zniekształcenia optyczne w zmiennych warunkach oświetleniowych.

Sprzęt wyróżnia się dużym kątem widzenia 170º, dzięki czemu obiektyw może objąć nie tylko jezdnię przed samochodem, ale także wyloty bocznych ulic i dróg, a także pobocza i chodniki. Ma to kluczowe znaczenie, gdy zajdzie konieczność udowodnienia przed policją czy ubezpieczycielem, kto faktycznie ponosi winę za stłuczkę lub większy wypadek.

Rejestrator zapisuje klipy wideo w pętli na karcie pamięci microSD (do 32 GB), zastępując starsze nagrania nowszymi. Gdy dojdzie do stłuczki, samochód wpadnie w dziurę w jezdni lub będzie ostro hamował, film zostanie zabezpieczony przed nadpisaniem, dzięki czemu materiał dowodowy nie przepadnie. Czuwa nad tym czujnik przeciążenia (G sensor), plik można też manualnie oznaczyć jako nieusuwalny, wciskając klawisz na urządzeniu. Czułość czujnika G-sensor można regulować w trzystopniowej skali, co pozwala uniknąć sytuacji, że filmy będą bez potrzeby zabezpieczane podczas podróży po drogach gruntowych lub nierównym asfalcie.

Wideorejestrator pozwala także na skorzystanie z trybu parkingowego. Gdy po zaparkowaniu pojazdu Vordon DVR-140 wykryje drgania samochodu, kamera włączy się na kilkanaście sekund, zarejestruje zabezpieczony obraz wideo, a następnie, gdy już sytuacja się uspokoi, znów przełączy się w tryb czuwania. Ta funkcja pozwoli łatwo zidentyfikować sprawców otarć czy stuknięć, do których często dochodzi podczas manewrów na parkingach lub ciasnych uliczkach.

Wygodę obsługi rejestratora zapewniają czytelny, 3-calowy wyświetlacz LCD oraz praktyczne przyciski na boku obudowy. W zestawie znajduje się uchwyt na szybę oraz kabel zasilający 12 V (do gniazda zapalniczki) o długości 3,5 m.

Vordon DVR-140 jest dostępny w sklepach Avans, Electro, Euro RTV AGD, Komputronik, Mediaexpert w cenie 199 zł.