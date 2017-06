Voyager 3200 – słuchawka bluetooth z technologią tłumienia hałasu

Dyskretna i sprawdzona pod kątem wygody słuchawka Voyager 3200 pozwala na prowadzenie rozmów do 6 godzin i wytrzymuje do 7 dni w trybie czuwania. Przenośne etui ładujące zapewnia do 10 dodatkowych godzin rozmów, aby nadążyć za szybkim tempem życia. Precyzyjnie dostrojony potrójny mikrofon z ulepszoną technologią cyfrowego przetwarzania sygnału (DSP) oferuje wyjątkowo wydajną redukcję szumów otoczenia, przekazując czysty dźwięk każdemu z rozmówców. Seria Voyager 3200 oferuje również możliwość zmieniania ustawień przy użyciu smartfona oraz spersonalizowania alertów głosowych.

Seria Voyager 3200 składa się z różnych pakietów oraz wersji UC. Voyager 3200 UC standardowo zawiera przenośne etui ładujące oraz adapter BT600 USB Bluetooth, który można podłączyć do komputera PC, Mac, tabletu czy smatfona, by skorzystać z funkcji UC. Słuchawka jest również kompatybilna z usługą Plantronics Manager Pro, która daje zespołom IT wgląd w ustawienia i sposób użytkowania urządzenia.

Produkty z serii Voyager 3200 są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej (diamond black) i grafitowej (carbon grey) - w różnych zestawach u autoryzowanych resellerów, w cenach od €99 do €139. Voyager 3200 UC pojawi się w sprzedaży pod koniec czerwca w kolorze grafitowym, a sugerowana cena to $219.95.