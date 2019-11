W 5G odkryto kolejne luki

Podczas konferencji IT w Londynie dotyczącej kwestii bezpieczeństwa (12 listopada br.) jednym z poruszonych tematów były luki w protokołach 5G. Dokumentacja przedstawiona na podstawie prowadzonych w tym kierunku badań ujawniła aż 11 uchybień. Mogą one ułatwić hakerom dotarcie do lokacji użytkownika, który posiada urządzenie z 5G, oraz śledzenie jego aktywności wraz z monitorowaniem wiadomości tekstowych i multimedialnych, połączeń telefonicznych i przeglądanych stron internetowych.

Poza tym luki w oprogramowaniu pozwalają cyberprzestępcom nakłaniać właścicieli urządzeń z 5G do wykonywania nieautoryzowanych połączeń z płatnymi liniami itd., a także samoczynnie odłączać smartfon od sieci.

Pełna dokumentacja na temat prowadzonych badań została udostępniona w internecie. Do wyśledzenia luk wykorzystano narzędzie nazwane 5GReasoner. Pomimo kolejnych doniesień o uchybieniach w systemie sieć 5G jest już wykorzystywana w kilku krajach i dostępna na coraz większej liczbie urządzeń. Załatanie odkrytych przez specjalistów dziur stanowi więc priorytet, aby korzystanie z szybszej i w założeniu bezpieczniejszej sieci faktycznie nie stwarzało zagrożeń.

fot. Mohamed Hassan – Pixabay