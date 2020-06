W Androidze 11 Beta pojawił się folder kosza

Android 11 Beta

Niedawno Google uruchomił możliwość pobierania systemu Android 11 Beta 1. Wraz z nową odsłoną robocika pojawiły się też wcześniej nieznane użytkownikom Androida funkcje. Firma od początku podkreślała, że chce, aby ta wersja systemu była przyjemniejsza w korzystaniu. Z tego względu pojawiły się opcje ułatwiające dostosowanie go do potrzeb użytkownika.

Kosz nowości

Jedną z nowych opcji jest niewystępujący w żadnej poprzedniej wersji Androida folder kosza. Pozwala on użytkownikowi lepiej kontrolować pliki. Wcześniej nawet przypadkowe usunięcie danych skutkowało ich utratą. Teraz na urządzeniach z Androidem 11 Beta 1 wyrzucone pliki będą przechowywane w koszu przez kilka dni, tak by w razie potrzeby móc je przywrócić.

Google podkreślał, że nowy Android ma się koncentrować na trzech najistotniejszych kwestiach: ludziach, bezpieczeństwie i prywatności. Folder kosza to jedna z funkcji pozwalających na lepsze zarządzanie danymi na urządzeniu.

Co jeszcze?

To niejedyne urozmaicenie dające użytkownikowi większą kontrolę nad smartfonem z Androidem 11. W system wbudowano też nagrywanie ekranu, zatrzymywanie powiadomień w trakcie prowadzonej rozmowy wideo, dynamiczną zmianę natężenia kolorów oraz trybu jasny-ciemny.

Co istotne, użytkownikom umożliwiono jednorazowe nadawanie uprawnień aplikacjom. Wyrażając zgodę na skorzystanie przez daną aplikację np. z aparatu, możemy dookreślić, czy ma być to akcja jednorazowa, czy też program otrzymuje tę zgodę na stałe.

Wiele nowości dotyczy także komunikacji – na Androidzie 11 pojawił się kolejny komunikator: Google Meet. Poza tym wprowadzono „bąbelki aplikacji", które do tej pory działały na niewielu komunikatorach, umożliwiając minimalizowanie okna rozmowy (np. w Messengerze). Teraz także w innych apkach będzie można przypiąć ikonkę rozmowy na belce. Do wprowadzonych nowości należy także system automatycznego sugerowania odpowiedzi – analogiczny do znanego z Gmaila.

fot. wallpaperflare