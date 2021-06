W App Store roi się od aplikacji opracowanych przez oszustów

Właściciele iPhone'ów zapłacili oszustom 48 milionów dolarów

Choć dyrektor generalny Apple'a, Tim Cook, przekonuje na każdym kroku, że App Store jest „bezpiecznym i zaufanym miejscem", rzeczywistość jest zgoła inna. Z dziennikarskiego śledztwa przeprowadzonego przez Washington Post, wynika że 2% najbardziej dochodowych aplikacji w App Store to programy opracowane przez oszustów.

Oznacza to, że 18 ze 1000 najlepiej zarabiających aplikacji w App Store to narzędzia, które nie są bezpieczne. Choć skala problemu może zaskakiwać, nie zawsze mamy do czynienia z klasycznym złośliwym oprogramowanie. W raporcie Washington Post jako oszustwo określono również „lżejsze" przypadki – na przykład sytuacje, w której jeden czytnik kodów QR przekonywał użytkowników do płacenia 4,99 dolarów tygodniowo za usługę, którą iPhone oferuje natywnie. Jednak wiele sytuacji jest bezdyskusyjna. Na przykład klienci aplikacji VPN skarżyli się, że narzędzia te wyświetlały fałszywe ostrzeżenie o wirusie, tylko po to, by nakłonić do pobrania drogich i niepotrzebnych programów.

fot. Parampreet Chanana – Pixabay