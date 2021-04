W Holandii od dawna wiedziano o szpiegowskiej działalności Huawei

Wiedza to tajemnica

Pod koniec marca 2021 roku pojawiły się doniesienia o tym, że firma Huawei miała nieograniczony dostęp do danych milionów osób korzystających z usług firm telekomunikacyjnych w Holandii – mowa tu zwłaszcza o abonentach KPN. Chiński koncern zaprzeczył wtedy tym doniesieniom. Dziennik „De Volkskrant” ujawnił obecnie pochodzący z 2010 roku raport przedsiębiorstwa analitycznego Capgemini. Jego treść jest porażająca.

Chiny szpiegują? Nic nowego

Już wtedy pojawiły się podejrzenia, że Huawei ma właściwie nieograniczony dostęp do rdzenia sieci KPN. Pozwalało to nie tylko podsłuchiwać dowolne rozmowy telefoniczne, ale także bez problemu transferować dane wprost do Chin. Na liście podsłuchiwanych przez firmę miał pojawić się nawet premier Jan Balkenende. Holenderski wywiad już w 2008 roku przestrzegał przedsiębiorstwa z całej Holandii przed inwestowaniem w produkty Chińczyków.

W związku z tym szefostwo KPN postanowiło zbadać sprawę i w 2009 roku zleciło opracowanie raportu analitykom Capgemini. Mieli oni sprawdzić, na ile można zaufać firmie z Chin w sprawie budowy sieci. Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne kierowało się przy wyborze podwykonawcy głównie ceną. W 2010 roku KPN było liderem na rynku telekomunikacyjnym (miało w nim ponad 50% udziałów), a budowa sieci z wykorzystaniem chińskich podzespołów pozwalała ograniczyć koszty.

Schowane do szuflady

Wnioski z raportu były tak druzgoczące, że KPN postanowił go utajnić. Co więcej, takie postępowanie zaproponowali we wnioskach... sami autorzy badania. Uważali oni, że ujawnienie treści publikacji może przyczynić się do utraty pozycji operatora na rynku – głównie przez wywołanym obawami o prywatność odpływem kontraktów rządowych i biznesowych. Na tym historia jednak się nie kończy, bo w 2011 roku wykryto dodatkowo, że Huawei miał dostęp do danych 2 milionów klientów innego operatora – tym razem Telfortu.

To w zasadzie tylko potwierdzenie, że wbrew przypuszczeniom wielu ludzi, cała historia szpiegostwa chińskich spółek niekoniecznie była fikcją stworzoną przez USA dla potrzeb wojny gospodarczej z Chinami. Dziwi jednak to, jak długo branża telekomunikacyjna postanowiła przymykać oko na otrzymywane z zewsząd sygnały.

fot. Pixabay