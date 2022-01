W Indiach Instagram będzie zarabiał na płatnych subskrypcjach

Chcesz lepszych historii? Zapłać!

Do tej pory Instagram w Stanach Zjednoczonych testował płatne subskrypcje z kilkoma twórcami treści i influencerami, pozwalając im pobierać miesięczną opłatę od swoich obserwatorów w zamian za ekskluzywne treści, filmy na żywo oraz historie.

Podobna funkcja, do tego przystępna cenowo, jest obecnie testowana w Indiach. Jak wskazują zrzuty ekranu upublicznione przez użytkownika Twittera Salmana Memona (@salman_memon_7), ceny subskrypcji wyświetlane w rupiach wahają się od 89 do 890 rupii miesięcznie (ok. 5-50 zł), w zależności od rodzaju subskrypcji wybranych kont twórców. Dla porównania – cena płatnych subskrypcji w Stanach Zjednoczonych ma wynosić od jednego dolara do 100 USD (ok. 4–400 zł).

W USA i Indiach płatni użytkownicy platformy, poza dostępem do historii przeznaczonych tylko dla nich oraz ekskluzywnych filmów na żywo, będą mogli cieszyć się również fioletową plakietką subskrybenta obok nazwy użytkownika. Płatne abonamenty wkrótce pojawią się również w innych krajach. Jakich? Na ten temat rzecznik Instagrama na razie milczy.

Przypomnijmy, że nad podobną funkcją pracuje również TikTok, który chce umożliwić twórcom wideo zarabianie na treściach.

Fot. cloudlynx – Pixabay