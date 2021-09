W Indiach czasowo ograniczono dostęp do internetu

Nie ściągaj

Wczoraj, 26 września, w indyjskim Radżastanie milionom obywateli zablokowano czasowo dostęp do internetu. Było to związane z przeprowadzanym w tym stanie egzaminem kwalifikacyjnym dla nauczycieli.

Zaliczenie tzw.. Rajasthan Eligibility Exam for Teachers (REET) jest niezbędne, aby zostać zatrudnienionym jako nauczyciel. Do egzaminu przystąpiło około 1,5 miliona osób. W Radżastanie brakuje około 40 tysięcy nauczycieli, więc kandydatów na jedno miejsce jest niemal 40. Aby uniemożliwić ściąganie, zdecydowano się na zablokowanie dostępu do internetu między godzinami 6.00 a 18.00. W rezultacie około 8,5 miliona ludzi (mniej więcej co ósmy mieszkaniec 68-milionowego stanu) nie mógł połączyć się z siecią.

Decyzję o blokadzie skrytykował indyjski oddział organizacji Software Freedom Law Centre. Jego przedstawiciele twierdzą, że spowoduje to straty ekonomiczne, wpłynie na edukację, opiekę zdrowotną i system opieki społecznej.

„Odcięcie internetu podczas pandemii może być szczególnie poważne, biorąc pod uwagę, że obywatele są uzależnieni od sieci jako narzędzia informacji, pracy i nauki" – oświadczyli przedstawiciele SFLC.

fot. Pixabay