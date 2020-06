W Plikach Google pojawi się hasłowany folder

Zarządzanie plikami

Osoby, które do celów przechowywania danych i zarządzania nimi używają programu Files by Google, może ucieszyć fakt, że trwają prace nad jego nową funkcjonalnością. Do aplikacji ma zostać dodany bezpieczny folder, który będzie zabezpieczony hasłem PIN. W ten sposób mogą być chronione wszelkie dane, które nie powinny trafić do niepożądanych osób.

Bezpieczny folder to dość prosta funkcja. Użytkownicy będą w nim mogli standardowo przechowywać pliki i obsługiwać je jak tak inne dane w Files by Google, ale ponadto będą mogli zabezpieczyć go kodem PIN. Oznacza to, że nawet jeśli komuś uda się odblokować telefon i wyświetlić pliki, to nie uzyska dostępu do chronionego folderu – chyba że zna kod.

Kluczowy PIN

Należy również zauważyć, że PIN zostanie ustawiony przez samego użytkownika i będzie się musiał różnić od kodu blokującego telefon. Oznacza to, że nawet w przypadku odgadnięcia PIN-u do telefonu niepożądany osobnik nadal nie uzyska dostępu do zabezpieczonego hasłem miejsca. Na razie Google nie podaje informacji, czy także zawartość folderu zostanie zaszyfrowana.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy funkcja ta zostanie udostępniona użytkownikom.

fot. Wikimedia