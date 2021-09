W Salwadorze odbyły się protesty przeciwko bitcoinowi

Wartość BTC spada, ale Bukele kupuje więcej

Przypomnijmy, że Salwador jako pierwszy kraj na świecie przyjął BTC jako legalną walutę. 7 września 2021 r. zaczęły w tym kraju obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi bitcoin stał się prawnym środkiem płatniczym, podobnie jak dolar amerykański. Funkcjonowanie nowych pieniędzy w tym kraju od początku wiązało się z problemami. Cena BTC spadła aż o 16 procent w dniu, w którym Salwador go przyjął i kupił 400 bitcoinów o wartości (wówczas) około 21 milionów dolarów jako rezerwę budżetową.

Mimo spadku wartości kryptowaluty, prezydent kraju Nayib Bukele poinformował, że kraj kupił kolejne 150 bitcoinów. Nie wszyscy mieszkańcy kraju podzielają entuzjazm władz do cyfrowego portfela. Sceptyczni do wirtualnych pieniędzy Salwadorczycy wyszli na ulice i rozpoczęli protesty przeciwko nowemu środkowi płatniczemu. Były wśród nich starsze osoby, które po prostu nie mają zaufania do nowej technologii. Inni protestujący obawiają się zmienności cen cechującej kryptowaluty i tego, że pieniądze, które otrzymają jednego dnia, następnego mogą znacznie stracić na wartości. Przeciwnicy tego rozwiązania uważają ponadto, że płatności w BTC mogą sprzyjać działaniom o charakterze korupcyjnym.

fot. Mohamed Hassan – Pixabay