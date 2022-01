W USA ochronią wodociągi przed atakami hakerów

Wodociągi w USA wciąż zagrożone atakami hakerskimi

Rząd Stanów Zjednoczonych kontynuuje prace nad ochroną infrastruktury krytycznej przed cyberatakami. W ramach rozszerzenia projektu „Industrial Control Systems Cybersecurity Initiative” administracja Joe Bidena będzie zachęcać firmy do wzmocnienia zabezpieczeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Projekt zakłada również wymianę informacji o zabezpieczeniach między operatorami a rządem.

W dniu 26 stycznia jeden z urzędników administracji Bidena powiedział dziennikarzom: „Odporność cybernetyczna w sektorze wodnym jest absolutnie niewystarczająca”.

Automatyzacja wodociągów zwiększa zagrożenie cyberatakami

Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Infrastruktury (CISA) oraz Agencja Ochrony Środowiska rozpoczęły intensywne działania w kierunku zabezpieczenia instalacji elektrycznych, gazowych i wodociągowych po zeszłorocznym zainfekowaniu oprogramowaniem ransomware systemów dostarczających wodę i odprowadzających ścieki.

System wodociągowy USA to ponad 150 tys. obiektów doprowadzających wodę do domów 300 mln Amerykanów. Funkcjonowanie tej infrastruktury opiera się w dużej mierze na zautomatyzowanych procesach kontrolowanych przez urządzenia elektroniczne i komputery w wielu przypadkach spięte w sieć informatyczną z dostępem do internetu.

fot. Pixabay