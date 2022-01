W lutym duża aktualizacja Windowsa

Pasek zadań i Notatnik Windowsa inne od lutego

Panos Panay, jeden z dyrektorów Microsoftu napisał na blogu, że w lutym 2022 roku zostanie opublikowana pierwsza znacząca aktualizacja Windowsa 11. Zmiany obejmą Media Player, Notatnik i pasek zadań.

Na pasku zadań mamy znowu zobaczyć widżet pogodowy oraz nową funkcję regulacji głośności. Według Panaya zmieniony zostanie sposób „udostępniania okien”. Dyrektor nie sprecyzował, co to znaczy.

„Publiczny podgląd”?

W lutowej aktualizacji Microsoft ma też zaprezentować uruchamianie aplikacji działających w systemie Android w trybie „publicznego podglądu” (public preview). Co to dokładnie znaczy też niestety nie wiadomo. Pozostaje poczekać do lutego i sprawdzić samemu.

fot. Pixabay