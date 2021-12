W rozmowach wideo na Facebooku pojawi się tłumacz języka migowego

Mniej barier

Meta zdecydowała się na wprowadzenie usługi przekaźnika wideo (VRS) w swoich urządzeniach Portal służących do wideorozmów. Pozwoli to użytkownikom z USA korzystać z usług tłumacza języka migowego z języka angielskiego lub hiszpańskiego podczas rozmów online.

Nowa funkcja to efekt współpracy z firmą ZP Better Together, która specjalizuje się w produktach komunikacyjnych dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Jak skorzystać?

Lisa Auslen, rzeczniczka Mety, przedstawiła portalowi The Verge warunki korzystania z usługi tłumacza języka migowego. Zainteresowani użytkownicy muszą złożyć wniosek o konto ZP, aby potwierdzić, że kwalifikują się do usługi (jest ona finansowana przez władze federalne USA). Muszą też mieć urządzenie Portal. I sama usługa, i urządzenia Portalu są bezpłatne dla osób, które spełniają warunki kwalifikacji (osoby niesłyszące lub niedosłyszące z USA, które komunikują się za pomocą języka migowego).

Usługi tłumacza będzie można wywołać za pośrednictwem aplikacji ZP dostępnych na platformie Portal App Store. Tłumacze amerykańskiego języka migowego (ASL) będą widoczni na ekranie podczas prowadzenia rozmów za pomocą urządzenia Portal. Usługa ma być świadczona 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

fot. Meta