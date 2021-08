W sieci opublikowano list otwarty przeciwko polityce prywatności Apple’a

Szybka reakcja

W internecie opublikowano ostatnio list otwarty przeciwko polityce firmy Apple’a (jego pełną treść znajdziecie na założonej przez autorów stronie). Jest on reakcją na ogłoszenie nowych środków, jakie będą wprowadzone we wszystkich urządzeniach firmy w celu rozszerzenia ochrony dzieci. Eksperci zauważają, że choć inicjatywa jest słuszna, sposób jej realizacji wydaje się niewłaściwy. Jedną z nowości ma być bowiem backdoor, który może poważnie zagrozić prywatności użytkowników.

Narzędzie ma prowadzić ciągły monitoring zdjęć i nagrań zapisanych na urządzeniu lub udostępnionych jego właścicielowi przez innych użytkowników. Jeżeli system wykryje wystarczająco dużo budzących zastrzeżenia zdjęć, ostrzega organy ścigania lub rodziców dziecka o potencjalnym zagrożeniu (przykładowo, chodzi o nagie fotografie). Analiza obrazu ma przy tym odbywać się bezpośrednio na urządzeniu, co potencjalnie narusza standard szyfrowania end-to-end, a zarazem prywatność właściciela telefonu.

Krok za daleko

Autorzy listu chcieli zwrócić uwagę na to, że proponowane środki mogą w efekcie zmienić iPhone’y w skanery treści. Tak głęboki nadzór nie jest zdaniem ekspertów niczym uzasadniony i należy mu się sprzeciwić. W liście pojawiły się też opinie kilku organizacji zajmujących się ochroną prywatności.

Electronic Frontier Foundation alarmuje, że „Apple jedynie otwiera drzwi do większych nadużyć”. Center for Democracy and Technology wyraża zaniepokojenie tym, iż „zmiany proponowane przez Apple’a w rzeczywistości stwarzają nowe zagrożenia dla dzieci i wszystkich użytkowników oraz oznaczają znaczące odejście od długo utrzymywanych protokołów prywatności i bezpieczeństwa”.

Autorzy petycji żądają, by firma natychmiast zaprzestała dalszych prac nad niepokojącą ich technologią monitorowania treści, a także potwierdziła w oświadczeniu, że wciąż jest zaangażowana w kompleksowe szyfrowanie i ochronę prywatności odbiorców. Pod petycją można się podpisać, po zalogowaniu na konto w serwisie GitHub.

fot. Pixabay