W smartfonach z niższej półki będzie Android Go

Obowiązkowy Android

Google może wkrótce wprowadzić obowiązek instalowania Androida Go w nowych telefonach z 2 GB pamięci RAM (lub mniej). Obecnie nie jest to wymagane na urządzeniach z niższej półki. Google skończy też z obsługą Androida 11 GMS dla urządzeń z 512 MB pamięci RAM.

Z „Przewodnika konfiguracji urządzeń w wersji Android 11 Go", do którego dotarli pracownicy XDA Developers, wynika, że Android Go Edition będzie wymagany dla wszystkich nowych urządzeń uruchamianych z 2 GB pamięci RAM lub mniej począwszy od 4. kwartału 2020 r. Oznacza to, że wszystkie nowe telefony muszą mieć co najmniej 3 GB pamięci RAM, aby można było uruchomić „standardowy" system Android 11.

Nie dla wszystkich

Wcześniej wprowadzone telefony z 2 GB pamięci RAM i „standardowym" systemem Android nie będą wymagały konwersji do wersji Android Go Edition. W dokumencie ujawniono też, że Google planuje zakończyć obsługę GMS (Google Mobile Services) dla nowych urządzeń z 512 MB pamięci RAM.

Google nie potwierdził jeszcze tych planów. Jeśli informacje są prawdziwe i koncern zdecyduje się na takie kroki, to oficjalny komunikat pojawi się prawdopodobnie do końca bieżącego kwartału.

fot. Wikimedia