W to mi graj

Firma NZXT poszerzyła ofertę o dwa zestawy słuchawkowe dla graczy. Są skonstruowane w taki sposób, aby gracz sam mógł zdecydować, z której strony chce podłączyć przewód i mikrofon - zależnie od gustu można to zrobić do lewej lub prawej muszli. Nauszniki wykonane są z ekoskóry. Przetworniki w paśmie przenoszenia 20 Hz-50 kHz i pojemnościowy mikrofon z funkcją redukcji szumów to rozwiązania, które mają zwiększyć komfort używania zestawów podczas rozgrywek. Dodatkowo można wybrać model o zamkniętej konstrukcji muszli i bardziej basowym brzmieniu (AER) lub konstrukcji otwartej (AER OPEN).

Producent proponuje do kompletu mikser z przetwornikiem DAC firmy Wolfson, obsługujący strumień w rozdzielczości 24 bit/96 kHz, za pomocą którego gracz może balansować audio gry oraz głosów z czatów. Ponadto udostępnia stojak NZXT, wykonany ze stali nierdzewnej, na którym wygodnie można umieścić słuchawki, gdy nie są akurat potrzebne. Po ich odwieszeniu dźwięk automatycznie zostaje przekierowany na głośniki.



Firma NZXT zintegrowała sprzęt audio z oprogramowaniem NZXT CAM, w związku z czym właściciel zestawu może zarówno monitorować pracę komputera oraz wydajność poszczególnych komponentów, jak i je w tym względzie dostosowywać.



Słuchawki NZXT AER mają kosztować ok. 550 zł, mikser NZXT MXER ok. 426 zł, natomiast stojak NZXT STND ok. 170 zł.

Dane techniczne - headset NZXT AER i AER OPEN:

• model: AER (zamknięte), AER OPEN (otwarte)

• wymiary (W x S x G): 197 x 187 x 89 mm

• waga: ok. 291 gramów

• przetworniki: 40 mm

• pasmo przenoszenia: 20 Hz - 50 kHz

• impedancja: 32 Ohm

• czułość:

o AER: 90 dB (+/- 4 dB)

o AER OPEN: 88 dB (+/- 4 dB)

• zniekształcenia harmoniczne (THD): < 1% przy 1 kHz

• mikrofon

o pojemnościowy z redukcją szumów

o ramię o długości 127 mm

o pasmo rejestrowania: 100 Hz - 10 kHz

o czułość: -35 dB (+/- 4 dB)

• przewód: 1,8 m

fot. NZXT