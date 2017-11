W zuchwały sposób skradziono 313 iPhone'ów X

Sytuacja miała miejsce pod jednym ze sklepów Apple w San Francisco,. Kurier firmy UPS przyjechał odebrać dostawę, a kiedy wszedł do środka dopełnić formalności, trójka zamaskowanych mężczyzn wtargnęła do załadowanej po brzegi ciężarówki i zaczęła przerzucać znajdujące się w niej smartfony do stojącego obok samochodu.

Skok mógł wydawać się bardzo łatwy, jednak najtrudniejsze dopiero przed złodziejami. Wszystkie skradzione urządzenia zostały bowiem dodane do bazy Apple i jeśli którekolwiek z nich zostanie uruchomione, firma dostanie sygnał o miejscu, w którym dany telefon się znajduje, co ułatwi policji odnalezienie sprawców. Podobnie skończy się próba sprzedania smartfonów, których numery seryjne już widnieją policyjnej bazie.