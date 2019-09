WARP już działa

W serwisach Apple Store i Google Play pojawiła się aplikacja WARP. Służy ona do tworzenia tuneli VPN i maskowania ruchu sieciowego.

Wirtualne sieci prywatne tworzone za pomocą WARP-a są uzupełnieniem innej usługi firmy Cloudflare – uruchomionego w ubiegłym roku systemu przekierowań (resolwera) DNS 1.1.1.1, przeznaczonego dla urządzeń przenośnych. Zdobył on popularność ze względu na szybkość działania (Cloudflare reklamuje go sloganem „Fastest DNS on the Earth") oraz zapewnienie prywatności użytkownikom: jego dzienniki (logi) są przechowywane tylko przez 24 godziny.

Autorzy WARP-a mówią jasno, że utworzona dzięki aplikacji sieć prywatna ma zagwarantować bezpieczeństwo przesyłanych danych, ale nie zapewnia anonimowości użytkownika: jego adres IP jest widoczny dla operatora odwiedzanej strony. Innymi słowy, WARP nie nadaje się do omijania blokad regionalnych (geoblokad), uniemożliwiających np. oglądanie niektórych filmów w internecie. Zapewni natomiast, że dostawca usług sieciowych nie będzie w stanie gromadzić informacji na temat własnych klientów, a następnie sprzedawać ich reklamodawcom. Osobom, którym zależy na ukryciu własnego numeru IP, Cloudflare poleca skorzystanie z TOR-a.

Poza zapewnieniem poufności przesyłanych informacji WARP ma być łatwy w wykorzystaniu. W tym przypadku Cloudflare posługuje się hasłem „A VPN for People Who Don't Know What V.P.N. Stands For" (VPN dla tych, którzy nie wiedzą, co to VPN). Interfejs WARP-a ma tylko jeden przełącznik: On/Off. Opcje konfiguracyjne oprogramowania pozwalają wskazać też sytuacje, w których WARP ma nie działać (przykładowo kiedy korzysta się z domowej sieci Wi-Fi albo z połączenia kablowego).

Jak zapewniają twórcy WARP-a, oprogramowanie zostało zaprojektowane tak, aby nie obciążało nadmiernie baterii smartfonu.

Usługa VPN jest oferowana w dwóch wersjach: bezpłatnej i rozszerzonej WARP Plus. Wariant płatny ma zapewnić większe szybkości transferu dzięki wykorzystaniu wydzielonej części infrastruktury firmy Cloudflare oraz zastosowaniu mechanizmu inteligentnego routingu Argo, który służy do omijania zatorów w sieci.

fot. Cloudflare