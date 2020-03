WHO na TikToku walczy z dezinformacją dotyczącą koronawirusa

Panika związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa narasta z każdym dniem, a tuż przed weekendem WHO (World Health Organization, Światowa Organizacja Zdrowia) zwiększyła do maksimum ocenę globalnego ryzyka epidemii. Obok prawdziwego zagrożenia narosło jednak wiele mitów, toteż organizacja postanowiła samodzielnie zająć się przekazywaniem informacji o chorobie.



Pierwszym krokiem jest stworzenie listy zawierającej porady dotyczące profilaktyki, takie jak prawidłowe mycie rąk, osłanianie nosa przy kichaniu, ale także sięganie po informacje wyłącznie ze sprawdzonych źródeł. Takim może być przykładowo założone właśnie przez WHO konto w komunikatorze mobilnym TikTok służącym do wysyłania krótkich filmików.

Celem inicjatywy jest próba powstrzymania kampanii dezinformacyjnej. Tematyka materiałów zamieszczanych na TikToku będzie zróżnicowana – od sposobów zabezpieczania się przed chorobą poprzez szczegóły dotyczące stosowania masek ochronnych czy mitów z nimi związanych. Inicjatywa jak na razie spotkała się ze sporym zainteresowaniem – pierwszy materiał został wyświetlony przez 6,5 miliona użytkowników. To odpowiedź na rosnącą liczbę hasztagów dotyczących choroby. Organizacja liczy, że w ten sposób uda się jej zmniejszyć nieco skalę paniki.

WHO nie jest pierwszą organizacją, która postanowiła skorzystać z TikToka do prowadzenia tego typu kampanii. W komunikatorze aktywne pozostają także Czerwony Krzyż oraz UNICEF.

fot. KK