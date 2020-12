WYGRAJ oficjalną książkę o świecie gry Cyberpunk 2077

Przygotuj się do eksploracji Night City

Dark Horse Books oraz CD PROJEKT RED przedstawiają obszerne studium wiedzy o uniwersum Cyberpunka 2077. W Polsce książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak, które także przekazało dla naszych czytelników 5 egzemplarzy do wygrania!

Studium wiedzy o uniwersum

"Cyberpunk 2077. Jedyna oficjalna książka o świecie gry" to bogato ilustrowany przewodnik, dzięki któremu można przenieść się do futurystycznej metropolii Night City, czyli centrum akcji nowej gry firmy CD Projekt Red. Z książki dowiecie się wszystkiego o technologiach jutra, poznając cyberwszczepy, broń i pojazdy tego świata. To starannie przygotowana publikacja, która zawiera wszystko, co musicie wiedzieć o Night City.

Wygraj książkę

Wydawnictwo Znak przekazało dla naszych czytelników 5 egzemplarzy oficjalnej książki po świecie Cyberpunka 2077. Co trzeba zrobić żeby wygrać? Napisz w komentarzu, dlaczego czekasz na premierę gry Cyberpunk? Autorów pięciu najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy egzemplarzami książki „Cyberpunk 2077. Jedyna oficjalna książka o świecie gry Cyberpunk 2077".

Na odpowiedzi czekamy do 10 grudnia do godz. 23.59. Każdy uczestnik konkursu może tylko raz skomentować artykuł. Zwycięzców wyłonimy w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu. Wyniki opublikujemy na naszej stronie internetowej. Laureaci będą mieć 7 dni na dostarczenie danych osobowych. Po tym terminie, nagroda przejdzie na kolejną osobę wyłonioną przez redakcję PCF. Wysyłka nagród tylko na terenie Polski.

fot. Wydawnictwo Znak