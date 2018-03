Wacom - nowy tablet graficzny Intuos

Producent zapewnia, że nowy tablet Intuos z pakietem oprogramowania do rysowania, malowania i edycji obrazu to idealne wejście w świat sztuki cyfrowej. Urządzenie pozwala cieszyć się naturalnym uczuciem pisania piórem po ekranie, poprawioną dokładnością i lepszymi możliwościami nawigacji online.

Nowe funkcje Intuos obejmują wbudowany, bezprzewodowy moduł Bluetooth, który dostępny jest w wybranych modelach oraz możliwość wyboru spośród trzech kolorów. Tablety Intuos dostępne są w dwóch rozmiarach, lecz mają taki sam aktywny obszar co poprzednie wersje, przy zachowaniu mniejszej wagi oraz gabarytów. Upgrade obejmuje wbudowany uchwyt na pióro cyfrowe, cztery przyciski Express Key, wskaźnik LED oraz, w modelach z modułem Bluetooth, do 60% wydłużoną żywotność baterii.

Dołączone do zestawu pióro cyfrowe obsługuje 4096 poziomów czułości na nacisk, technologię Wacom EMR zapewniającą pracę bez baterii oraz ulepszony ergonomiczny design o zwiększonej masie, z uchwytem soft touch, schowkiem na wkłady do pióra oraz narzędziem do wyjmowania wkładów.

Przed zakupem nowego tabletu Wacom Intuos użytkownicy mogą pobrać oprogramowanie do kreatywnych zastosowań o wartości do 160 USD, obejmujące Corel Painter Essentials 6 do projektowania i ilustracji, CELSYS CLIP STUDIO PAINT PRO do tworzenia komiksów i Mangi oraz Corel AfterShot 3 do edycji zdjęć.

Nowa linia produktów Wacom Intuos dostępna jest w dwóch rozmiarach.