Walentynki mogą być... złośliwe

Cyberoszuści wykorzystują również inne kanały takie jak Facebook czy Twitter. Biorąc pod uwagę fakt, że portale społecznościowe zapewniają dostęp do milionów użytkowników, w światku przestępczym, stały się one równie popularnym sposobem rozpowszechniania złośliwego oprogramowania co e-mail.

Preferowaną przez cyberprzestępców techniką jest inżynieria społeczna. Polega ona na uzyskiwaniu poufnych informacji od użytkowników poprzez nakłonienie ich do wykonania szeregu czynności. W ten sposób użytkownicy sami udostępniają swoje dane lub instalują złośliwe oprogramowanie, które przechwytuje informacje i przekazuje je przestępcom.

Specjaliści z firmy Marken Systemy Antywirusowe, dają użytkownikom parę wskazówek jak nie paść ofiarą zagrożeń komputerowych w okresie Walentynek:

- nie otwieraj e-maili ani wiadomości otrzymywanych na portalach społecznościowych od nieznanych nadawców, nawet tych nieznajomych przystojniaków i ślicznotek

- nie wchodź na linki znajdujące się w wiadomościach e-mail, nawet jeśli pochodzą z wiarygodnych źródeł. Lepiej jest bezpośrednio wpisać adres URL do wyszukiwarki. Ta zasada dotyczy wiadomości otrzymywanych za pośrednictwem dowolnego programu pocztowego, jak również Facebooka, Twittera lub innych sieci społecznościowych, komunikatorów, itd.,

- jeśli klikniesz w taki link, uważnie przyjrzyj się załadowanej stronie. Jeśli jej nie rozpoznajesz, zamknij przeglądarkę,

- nie otwieraj żadnych załączników pochodzących z nieznanych źródeł. Szczególnie w tych dniach uważaj na pliki, które jak twierdzą, zawierają walentynkowe kartki, romantyczne filmy, itd.,

- nawet jeśli dana strona wydaje się być legalna i skłania cię o pobranie czegoś, powinieneś zachować podejrzenia i nie akceptować pobierania,

- jeśli, niezależnie od okoliczności, pobierzesz i zainstalujesz dowolny plik wykonywalny, a Twój komputer zacznie wyświetlać nietypowe komunikaty, prawdopodobnie zostałeś zarażony złośliwym oprogramowaniem,

- jeśli dokonujesz walentynkowych zakupów w Internecie, wpisz adres strony internetowej sklepu do przeglądarki, zamiast klikać w przesyłane ci linki,

- kupuj jedynie ze stron o dobrej reputacji, które oferują bezpieczne transakcje poprzez szyfrowanie wszystkich wprowadzanych na tej stronie informacji. Aby upewnić się, że strona jest bezpieczna, poszukaj certyfikatu bezpieczeństwa w formie małej, żółtej kłódki znajdującej się obok paska narzędzi lub w prawym dolnym rogu ekranu.

- nie używaj współdzielonych ani publicznych komputerów do przeprowadzania transakcji lub operacji, które wymagają wprowadzania haseł lub innych danych osobowych,

- zainstaluj skuteczny program antywirusowy, wykrywający zarówno te znane, jak i nowe typy złośliwego oprogramowania.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL