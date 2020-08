Waszyngton buduje cyfrową fortecę

Mike Pompeo, sekretarz stanu USA, zapowiedział rozbudowę programu Clean Network, mającego zapewnić ochronę przed działalnością wywiadowczą Chińskiej Republiki Ludowej.

Program Clean Network jest rozwinięciem inicjatywy 5G Clean Path przedstawionej w kwietniu br. Mike Pompeo ogłosił wówczas wymagania stawiane przez Departament Stanu USA dla całego ruchu 5G wchodzącego oraz wychodzącego do i z placówek dyplomatycznych USA. Łącza takie nie mogą zawierać sprzętu transmisyjnego, kontrolnego, obliczeniowego ani pamięci masowych pochodzących od niezaufanych dostawców, takich jak Huawei i ZTE.

Pierwsze założenia dotyczące bezpiecznych sieci opracowano rok wcześniej i zebrano pod nazwą „postulatów praskich" (Prague Proposals).

Obecnie władze USA dodają pięć nowych elementów do programu Clean Path:

• Clean Carrier – gwarantujący, że niezaufani operatorzy z ChRL nie są połączeni z sieciami telekomunikacyjnymi w USA i nie świadczą międzynarodowych usług transmisji danych do i ze Stanów Zjednoczonych;

The U.S. expands the Clean Network by launching 5 new Clean initiatives-Clean Carrier, Clean Store, Clean Apps, Clean Cloud & Clean Cable-to secure Americans' most sensitive information from the CCP's surveillance state. We call on freedom-loving nations and companies to join us. pic.twitter.com/BQSk6YFt1M