Wątpliwości w sprawie bitcoina jako oficjalnej waluty

Naruszenie wolności działania firm

Od września br. bitcoin jest oficjalną walutą w Salwadorze obok dolara amerykańskiego. Nie wszystkim jednak się to podoba. Swoją opinię na ten temat zamieścił w serwisie Reddit Vitalik Buterin, współzałożyciel ethereum, drugiej co do wielkości kryptowaluty na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej.

W komentarzu do wpisu innego użytkownika Reddit Buterin zarzuca prezydentowi Salwadoru Nayabowi Bukele, że naruszył wolność działania firm w Salwadorze, zmuszając je do zaakceptowania bitcoina jako środka płatniczego. Podkreślił, że w przestrzeni kryptograficznej ideały wolności odgrywają kluczową rolę.

Zdaniem Buterina „taktyka wpychania bitcoinów" milionom ludzi w Salwadorze bez wcześniejszej edukacji na temat działania kryptowalut jest lekkomyślnością i stwarza zagrożenie oszukania wielu nieświadomych osób.

Pod jego wpisem oczywiście rozgorzała dyskusja zwolenników i przeciwników tej opinii.

fot. Coffee – Pixabay