Wcale nie „qwerty”

Łatwo zapamiętać, łatwo złamać

Firma NordPass opublikowała listę najczęściej używanych, a zarazem łatwych do odgadnięcia bądź złamania haseł, które służyły w 2020 roku jako „zabezpieczenie" różnych usług internetowych.

Dwie najgorsze setki

W zestawieniu znalazło się 200 najgorszych haseł wraz z informacją, ile razy były one użyte, ile razy ujawnione, a także to, ile czasu zajmie złamanie hasła przy wykorzystaniu metody brute force.

NordPass przedstawia ponadto zmiany w rankingu w porównaniu z 2019 rokiem. Oto lista pierwszych dziesięciu „laureatów" (w nawiasach podano lokatę z ubiegłego roku oraz czas potrzebny do złamania hasła):

I. 123456 (2. miejsce, mniej niż sekunda)

II. 123456789 (3. miejsce, mniej niż sekunda)

III. picture1 (nowe, 3 godziny)

IV. password (5. miejsce, mniej niż sekunda)

V. 12345678 (6. miejsce, mniej niż sekunda)

VI. 111111 (17. miejsce, mniej niż sekunda)

VII. 123123 (18. miejsce, mniej niż sekunda)

VIII. 12345 (1. miejsce, mniej niż sekunda)

IX. 1234567890 (11. miejsce, mniej niż sekunda)

X. senha (nowe, 10 sekund)

Nietrudno zauważyć, że ubiegłoroczny lider został zastąpiony niewiele lepszą frazą znaków. W pierwszej dziesiątce zadebiutowało też słowo „senha". Po portugalsku oznacza ono „hasło". Tylko ono wraz z frazą „picture1" wymagają poświęcenia więcej niż sekundy na złamanie metodą podstawiania kolejnych znaków.

Dane i wnioski

Platforma NordPass współpracowała z dostawcą zewnętrznym w celu oceny zabezpieczań danych logowania w bazie zawierającej 275 699 516 haseł. Zaledwie 44% spośród nich było unikatowych. Inne hasła okazały się powtórzeniami powszechnie wykorzystywanych i łatwych do zapamiętania fraz. Chad Hammond, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w firmie NordPass, podkreśla że tylko 78 haseł na liście było nowych. Jego zdaniem większość osób używa prostych, a zarazem łatwych do złamania haseł tylko dlatego, że jest to wygodne. Tymczasem hasło „123456" zostało już złamane 23 597 311 razy.

