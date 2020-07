Wchodzi polski czytnik inkBOOK Calypso

Calypso to nowy czytnik e-booków o polskim rodowodzie.

Ruszyła przedsprzedaż nowego sprzętu zaprojektowanego z myślą o fanach elektronicznych książek. Urządzenie wyposażono w 6-calowy ekran z płynną regulacją intensywności podświetlenia i barwy.

5 kolorów

Czytnik sprzedawany jest w wariantach: czarnym, szarym, niebieskim, czerwonym i różowym. Sprzęt waży 155 g i ma wymiary 159x114x9 mm. Dotykowy ekran wyświetlający 16 odcieni szarości wykonano w technologii papieru elektronicznego, zapewniającego jakość podobną do wydruku. Zagęszczenie pikseli to 212 ppi.

Dzięki połączeniu z internetem możemy korzystać z najpopularniejszych cyfrowych bibliotek bez konieczności podłączania dodatkowych kabli i urządzeń. Twórcy chwalą się, że ich sprzęt jako jedyny na rynku zapewnia bezpośredni dostęp do platformy Empik Go.

Miejsce na 10 tys. książek

Czytnik wyposażono w 16 GB pamięci, co ma pozwolić na zapisanie ok. 10 tys. książek. Aby ułatwić lekturę osobom ze słabszym wzrokiem, umożliwiono płynną regulację rozmiaru czcionki.

Calypso trafi do sprzedaży 7 sierpnia br., jego cena to 499 zł. Zamawiając go w przedsprzedaży, otrzymamy dodatkowo etui Yoga, osobno kosztujące 79 zł. Twórcy umożliwiają też wygranie rocznego abonamentu w usłudze Legimi.

