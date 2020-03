Wczesna wersja iOS-a 14 zdradza dalsze plany Apple'a

Apple już od jakiegoś czasu pracuje nad systemem iOS 14 oraz jego odpowiednikiem dla iPadów. Pierwsze wersje testowe zdradzają, że jedną z ważniejszych zmian będzie poprawa współpracy telefonów firmy z myszkami.

Producent planuje więc wprowadzić większą liczbę kursorów, a ich wygląd będzie dostosowany do pełnionej funkcji. Pojawi się standardowa strzałka do wskazywania, która będzie się zmieniać np. w łapkę podczas przewijania. Firma zamierza też zwiększyć funkcjonalność myszy poprzez wprowadzenie obsługi nowych gestów, przypominających te wykorzystywane przy pracy na Mackach. Taka zmiana sugeruje przy okazji stworzenie przez firmę z Cupertino nowego akcesorium – prawdopodobnie klawiatury z touchpadem.

W kodzie źródłowym nowego systemu znaleziono też przy okazji informacje o kolejnych słuchawkach Apple'a. Będzie to najprawdopodobniej nowa wersja bezprzewodowych Airpodsów. Jak sugeruje ikonka, ma to być tym razem model nauszny. Prawdopodobnie będzie sprzedawany w dwóch wersjach kolorystycznych (czarnej i białej), co sugerują aż dwie nowe ikonki. Zapowiedzi tego modelu możemy się spodziewać najprawdopodobniej w okolicach premiery iPhone'a 12.

fot. Pixabay