We francuskich szkołach uczniowe nie będą mogli korzystać ze smartfonów

Dopiero po opuszczeniu terenu szkoły będą mogli uruchomić urządzenia i zacząć z nich korzystać. Dotychczas zakaz obowiązywał jedynie podczas trwania zajęć.

Jak tłumaczy minister, chodzi tylko o to, aby młodzież miała lepsze warunki do nauki i mogła skupić się na tym, co najważniejsze, czyli nauce, a także naturalnym relacjom opartym o rozmowę. Jak donosi "The Telegraph", aż 93 proc. francuskiej młodzieży w wieku od 12 do 17 lat posiada telefon komórkowy.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL