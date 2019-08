We wrześniu ukaże się pamiętnik Edwarda Snowdena [uaktualnienie]

„Permanent Record" ma trafić do sprzedaży 17 września i - jak ujawnił wczoraj (1 sierpnia br.) Snowden na swoim koncie na Twitterze – jest już w przedsprzedaży.



Szykuje się spore wydarzenie, bo Edward Snowden to dla wielu postać kontrowersyjna. Były pracownik CIA i zleceniobiorca zatrudniony m.in. przez Della na umowach dla NSA ujawnił na łamach prasy kilkaset tysięcy poufnych, tajnych i ściśle tajnych dokumentów. Dowiodły one, że Agencja Bezpieczeństwa Narodowego USA za zgodą niektórych dostawców usług sieciowych i firm telekomunikacyjnych prowadziła inwigilację międzynarodowych rozmów telefonicznych amerykańskich obywateli oraz serwisów społecznościowych.

Niesamowita historia

Za ujawnienie tajemnic państwowych Snowden został przez władze swego kraju oskarżany o szpiegostwo i jest poszukiwany. Do 2020 r. ma zapewniony azyl w Rosji. Przez wielu jest uznawany za bohatera, który zdemaskował nieetyczną działalność służb wywiadowczych wielkiego mocarstwa, przez innych krytykowany za zdradę ojczyzny, zbratanie z wrogiem i sprzeniewierzenie się bezpieczeństwu narodowemu USA.

– W wieku 29 lat postanowił porzucić całą swoją przyszłość dla dobra kraju. Wykazał się ogromną odwagą i, czy nam się to podoba, czy nie, jego historia jest niesamowita – mówi John Sargent, dyrektor generalny wydawnictwa MacMillan, pod którego szyldem ukażą się wspomnienia. Wydawnictwo odmawia podania kwoty, jaką zapłaciło za tę książkę.

Nieprzypadkowy 17 września

„Permanent Record" pokazuje, w jaki sposób działały mechanizmy inwigilacji setek milionów obywateli Stanów Zjednoczonych. Snowden ujawnia, jak pomagał budować ten system i co skłoniło go do próby obalenia. W wideo opublikowanym na Twitterze ubolewa, że doszło do stworzenia tego rodzaju narzędzia. Z nagrania dowiadujemy się również, że data wydania książki nie jest przypadkowa. 17 września 1787 roku powstała Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki – najważniejszy akt prawny obowiązujący w Stanach Zjednoczonych. Tego dnia Amerykanie świętują Dzień Konstytucji.

Historia życia Snowdena została opowiedziana we wstrząsającym dokumencie Laury Poitras „Citizenfour" oraz filmie Olivera Stone'a „Snowden".

W Polsce książka ukaże się nakładem wydawnictwa Insignis.

Fot. MacMillan