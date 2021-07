Według badań Polacy nie chcą płacić za artykuły w internecie

Słowo pisane nie w cenie

Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadził badania dotyczące modeli biznesowych mediów po pandemii. Z zebranych statystyk wynika, że 84% polskich internautów nie ma ochoty płacić za dostęp do treści w internecie. Aż 76% spośród nich w ogóle nie rozumie powodów, dla których artykuły w ogóle są płatne. Co ciekawe, zaledwie 23% ankietowanych jako przyczynę braku zainteresowania czytaniem wskazało sytuację finansową, podczas gdy 59% internautów zwyczajnie nie czuje potrzeby kontaktu ze słowem pisanym. W badaniu wzięło udział 1017 internautów w wieku 13–74 lat, którzy zadeklarowali korzystanie z sieci przynajmniej raz w tygodniu.

Co w zamian

Ogółem użytkownicy są gotowi płacić za treści w internecie, jednak artykuły publikowane w serwisach informacyjnych są na szarym końcu ich zainteresowań. Najchętniej opłacany jest dostęp do serwisów VOD – ok. 51% respondentów wykupiło przynajmniej jeden abonament. W przypadku muzyki jest to 22%, a abonamenty na gry opłaca 14% osób. Dla porównania, za informacje płaci jedynie 11% użytkowników. Ogółem częściej płacącymi były osoby młodsze, choć dużo częściej szukały one innych treści od słowa pisanego.

Co mogłoby skłonić ankietowanych do płacenia za wiadomości? Przede wszystkim ograniczenie liczby reklam oraz niezbyt wygórowana cena – najczęstszą odpowiedzią w pytaniu o akceptowalne stawki było 10 zł za miesięczną subskrypcję, a mediana wskazywała na dwukrotnie wyższą kwotę. Podczas pandemii dużo większym zainteresowaniem cieszyły się darmowe treści. Zainteresowanie bezpłatnymi serwisami informacyjnymi wzrosło o 44%, a jedynie 21% respondentów ani razu nie korzystało w tym czasie z prasy papierowej. Co ciekawe, drukowane tytuły czyta regularnie jedynie 4% ankietowanych.

Zaoferować coś nowego

Statystyki nie napawają zatem optymizmem, ale z biegiem czasu powinny znacząco się poprawić. Według prognoz analityków, przy odpowiednim modelu biznesowym do 2025 roku nawet 30–35% użytkowników będzie korzystać z płatnych serwisów informacyjnych. Trend powinno przyspieszyć wprowadzanie opłat przez kolejne portale. Opłata za treści w sieci najprawdopodobniej prawie całkowicie zabije jednak w użytkownikach chęć sięgania po pisma drukowane.

Ważną kwestią jest też unikatowość. Eksperci wskazują, że jest to główna przeszkoda, stawiająca teksty na straconej pozycji wobec innych usług w sieci. Czytelnicy pojawią się dopiero, kiedy otrzymają coś, czego nie znajdą w darmowych serwisach. Wynika to głównie z faktu, że w Polsce istnieją duże redakcje, dostarczające materiały na dowolny temat bez żadnych opłat, a dzięki popularności są w stanie zatrudnić dobrze piszące osoby i zarabiać na reklamach. Szansą dla płatnych serwisów może być za to dokładniejsza selekcja treści, łączenie danych z różnych źródeł i unikanie fake newsów.

fot. Pixabay