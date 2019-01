Western Digital na CES 2019 - USB o pojemności 4TB

"Cały czas rozwijamy nasze produkty, by pomagać klientom w znajdowaniu nowych sposobów na korzystanie z ich cyfrowych treści. Nasze nowości są kolejnym dowodem na to, że celem Western Digital jest oferowanie klientom najszerszego portfolio rozwiązań storage, zapewniających najwyższy poziom odporności na uszkodzenia, wydajności, niezawodności i łatwości użytkowania" - wyjaśnia David Ellis, vice prezes działu product marketing Western Digital.

Podczas targów Western Digital prezentuje m.in. prototyp dysku USB flash o niespotykanej pojemności, a także najnowsze oraz dopiero szykowane do premiery nowości marek SanDisk i WD - w tym m.in.

- Prototyp nośnika SanDisk 4TB USB-C: firma prezentuje dysk USB flash o najwyższej w historii pojemności - oszałamiające 4TB1 pamięci flash zamknięte w kompaktowej, niewielkiej obudowie.

- Przenośne dyski SSD SanDisk Extreme PRO Portable SSD najnowsze, wysoko wydajne przenośne dyski SSD SanDisk, które na rynek trafią wiosną 2019 r. i będą oferowały niesamowitą szybkość przesyłu danych sięgającą 1GB/s oraz obudowy spełniające wymagania normy IP55-rated durability; dla kreatywnych profesjonalistów, którzy chcą błyskawicznie kopiować duże ilości danych lub edytować materiały zapisane na dysku.

- SanDisk Flashback: dostępna dla dwóch popularnych modeli dysków USB SanDisk usługa chmurowa, tworząca kopię danych zapisanych na dysku, która przechowywana i dostępna jest online - dzięki temu użytkownicy mogą zawsze mieć do nich dostęp, nawet jeśli nie mają przy sobie dysku (gdy zostanie np. w domu)

- My Passport Go: najnowszy dysk z cenionej serii My Passport - model My Passport Go SSD oferuje do 1TB przestrzeni SSD, zamkniętej w odpornej na uszkodzenia i wygodnej w obsłudze obudowie (ze zintegrowanym kablem i gumowym bumperem). My Passport Go został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu w terenie,