Western Digital na CES 2020

Western Digital (WD) w Las Vegas zaprezentował kilka produktów odpowiadających na potrzeby współczesnych użytkowników. Hitem okazał się najpojemniejszy na świecie prototyp kieszonkowego nośnika SSD. Urządzenie o pojemności 8 TB wyposażono w interfejs SuperSpeed USB 20 Gbps. Nośnik zapewni dostęp do potężnych cyfrowych kolekcji i dużej liczby plików, które chcemy mieć zawsze pod ręką.

Premierę miał również nowoczesny pendrive SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-C o pojemności 1 TB. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży jeszcze w tym kwartale. Nabyciem pendrive'a powinni się zainteresować użytkownicy urządzeń ze złączami typu USB-C: tabletów, smartfonów i laptopów. Duża pojemność pozwoli na przechowanie większej liczby zdjęć i filmów. Wygodne, niewielkich rozmiarów urządzenie zamknięte w metalowej obudowie umożliwi sprawne przesyłanie plików. Pendrive zaprojektowano tak, by można go było np. przypiąć do kluczy.

Firma WD zaprezentowała też pierwszy na rynku nośnik dla graczy WD_Black P50 Game Drive SSD i dwa dyski licencjonowane dla konsoli Xbox: WD_Black P10 Game Drive for Xbox One i WD_Black D10 Game Drive for Xbox One. Wszystkie te pozycje są już dostępne w sprzedaży. Dyski oferowane są wraz z czasowym dostępem do usługi Xbox Game Pass Ultimate.

fot. Western Digital