Western Digital rozpoczął dystrybucję potężnych dysków HDD

W czerwcu br. firma Western Digital zapowiedziała serię dysków twardych o dużej pojemności. Wysyłka miała rozpocząć się dopiero w 2020 roku, jednak wszystko wskazuje na to, że 3,5 calowe dyski talerzowe WD Ultrastar DC HC650 o pojemności 20 TB i WD Ultrastar DC HC550 o pojemności 18 TB są rozsyłane do pierwszych zainteresowanych już teraz.

Jest to rekordowa ilość przestrzeni na rynku dysków HDD. Większy dysk Western Digital wykonano za pomocą technologii magnetycznego zapisu danych SMR (Shingled Magnetic Recording), która polega na nakładaniu ścieżki magnetycznej na uprzednio zapisaną, co umożliwia uzyskanie większej gęstości zapisu (ale przy nieco wolniejszych prędkościach). Do stworzenia mniejszego dysku użyto technologii CMR (Conventonal Magnetic Recording).

Na razie wysyłane są sample dysków. Większe nakłady będą dystrybuowane zgodnie z zapowiedziami – w 2020 roku.

fot. Western Digital