Western Digital zamyka linię produkcyjną HDD

Marka została zmuszona do zamknięcia swojej najstarszej fabryki, która do tej pory zajmowała się produkcją nośników HDD. Okazuje się, iż użytkownicy nie są zainteresowani starszą technologią - w związku z tym WD podjęło decyzję o tym, aby zamknąć jedną ze swoich lokalizacji. Dwie pozostałe, duże fabryki zlokalizowane w Tajlandii póki co będą działać dalej.

Brak zainteresowania konsumentów dyskami HDD wynika między innymi z tego, iż ceny, które trzeba zapłacić za dyski SSD cały czas spadają, a rynek zalewany jest również pamięciami typu flash.

Dyski HDD nie odejdą jednak tak szybko do lamusa. To rozwiązanie, które dalej wykorzystywane jest w profesjonalnych centrach danych oraz dużych korporacjach.

Na rynku masowym widać jednak, iż producentów czekają spore przetasowania oraz konieczność dostosowania się do nowych wymagań klientów.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL