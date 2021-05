Western Digital zaprezentował nowe dyski SSD

Do laptopów i nie tylko

Producent dysków Western Digital zapowiedział trzy nowe nośniki SSD. Dwa z nich zostały przetestowane pod kątem zgodności z konsolami PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Pierwszy nowy model to WD_Black SN750 SE NVMe SSD, korzystający z technologii PCIe 4.0 i oferujący transfery na poziomie 3600 MB/s. Producent zapewnia, że dzięki energooszczędności (pobór mocy zmniejszono o 30% w porównaniu z poprzednikiem), urządzenie będzie mogło dłużej pracować na baterii. Dysk trafi do sprzedaży w wariantach 250 GB, 500 GB oraz 1 TB. Najtańszy z nich ma kosztować 300 zł.

Pamięć zewnętrzna

WD_Black D30 Game Drive SSD jest z kolei przeznaczony dla fanów konsol. Oferuje wyraźnie niższą prędkość transferów (do 900 MB/s przy zapisie), ma za to większą pojemność, co pozwala zmieścić na nośniku dużą ilość dodatkowych gier. Będzie sprzedawany w wariantach 500 GB, 1 TB oraz 2 TB, a najtańszy z nich ma kosztować 750 zł. Producent informuje, że w przypadku PS4 sprzęt umożliwia przechowywanie i uruchamianie gier; na PS5 trzeba przed uruchomieniem najpierw przenieść dane do pamięci konsoli.

Ostatni na liście jest WD_Black D30 Game Drive SSD for Xbox, zoptymalizowany specjalnie pod kątem pracy z konsolą Microsoftu. Podobnie jak w przypadku poprzedniego dysku, na Xboksie One gry można uruchamiać bezpośrednio z nośnika, natomiast kiedy korzystamy z Xboksa Series X/S, najpierw należy przenieść je do pamięci konsoli. W zestawie z urządzeniem otrzymamy też kod na miesięczny abonament Xbox Game Pass Ultimate. W sprzedaży pojawią się warianty 500 GB, 1 TB oraz 2 TB; najtańszy ma kosztować 770 zł.

fot. Western Digital