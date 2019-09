Wewnętrzny spokój z Mudita Pure

Michał Kiciński, współzałożyciel i współwłaściciel CD-Projektu, jest przekonany, że tak. Co więcej, jego optymizm nie jest tylko rodzajem „wishfull thinking". Zaprojektowany przez jego firmę Mudita telefon Mudita Pure w dwa dni zebrał na Kickstarterze blisko 170 tysięcy dolarów (z planowanych 100 tysięcy), a w momencie publikacji tej informacji zebrana kwota dochodzi do 180 tysięcy.

Kilka słów o Michale Kicińskim. Jako nastolatek zaczynał od handlu (nielegalnym) software'em na giełdzie komputerowej, by w 2019 roku trafić na listę Forbesa najbogatszych Polaków, z majątkiem szacowanym na blisko 2 miliardy zł. To jemu (między innymi) zawdzięczamy „gradaptację" cyklu powieści fantasy Andrzeja Sapkowskiego o zabójcy potworów, wiedźminie Geralcie. Trylogia gier opowiadająca historię wiedźmina okazała się światowym hitem i przyniosła właścicielom CD-Projektu sławę i majątek.

Ale sukces ma swą cenę. Kiciński po latach wytężonej pracy poczuł się wypalony i przytłoczony technologią, co niekorzystnie odbiło się na jego zdrowiu. Wewnętrzny spokój odnalazł w medytacji. Nie odciął się jednak od pracy, ale uznał, że konieczna jest równowaga między technologią a człowiekiem. Że należy zredukować nadmiar bombardujących nas zewsząd bodźców i przestać być bezkrytycznym konsumentem serwowanej przez rozmaite media e-papki. Wyrazem jego filozofii jest autorski i skrajnie minimalistyczny pod każdym względem telefon, będący zaprzeczeniem wszystkiego, co zdaniem marketingowców obecnie skłania ludzi do zakupu komórek.

Medita Pure to poniekąd powrót do czasów Nokii 3310, choć oczywiście jego design jest rodem z XXI wieku. Pure utrzymany jest w czystej (niektórzy rzekliby, że skandynawskiej, inni że nawiązującej do stylistyki zen) formie. Nie ma w nim ekranu dotykowego, ba – wbudowany ekran 2,87" nie oferuje nawet kolorów, a tylko 16 odcieni szarości. Stworzony jest bowiem w technologii E-Ink, czyli e-papieru (podobne ekrany, tylko większe, mają czytniki e-booków).

Zapomnijcie też o rozdzielczościach UHD czy choćby HD - 600x480 (270 ppi) wystarczy aż nadto, by odczytać SMS-a. Bo też poza prowadzeniem rozmów i odbiorem SMS-ów Pure oferuje niewiele więcej: można na nim słuchać muzyki w formatach FLAC, MP3, WAV, ma wbudowaną latarkę, budzik, notatnik, kalendarz, kalkulator, slot na kartę pamięci, Bluetoth... i to w sumie wszystko. Co ciekawe, ma też specjalny timer odliczający czas medytacji i informujący o jej końcu dźwiękiem... gongu. Żadnego bloatware'a, wyświetlania filmów na YT, dostępu do FB czy Instagrama. Ba, nie ma nawet wbudowanej przeglądarki internetowej. Nie pogracie tu również w żadną grę.

Czym więc chce zachęcić potencjalnych nabywców Kiciński? Po pierwsze – to idealny telefon dla tych, którzy dbają o swoje zdrowie i obawiają się promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez komórki. Pod tym względem Pure jest chyba nie do pobicia, bo poziom emisji SAR to zaledwie 0,08 W/kg (dla porównania: SAR dla Xiaomi Mi Max3 to 1,58 W/kg, a są i smartfony o jeszcze wyższym poziomie emisji fal). Po drugie – jedno ładowanie powinno wystarczyć na 14 dni czuwania albo około 5 dni niezbyt intensywnej eksploatacji, co czyni go idealnym telefonem dla podróżników. (Nawiasem mówiąc, bateria 1900 mAh jest wymienna). Tym bardziej że wyposażono go w najnowszy wielopasmowy globalny moduł GSM, umożliwiający rozmowy w ponad 180 krajach na 7 kontynentach, a telefon jest pyło- i wodoodporny (IP54).

Czy to wszystko jest warte 370 dolarów? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam.

fot. Kickstarter