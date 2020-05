WhatsApp będzie alternatywą dla Zooma?

Messenger Rooms także w WhatsAppie

Już w kwietniu br., gdy Facebook uruchomił funkcję Messenger Rooms, Mark Zuckerberg zapowiedział, że będzie ona wprowadzana także w innych aplikacjach należących do firmy. Okazuje się, że może to nastąpić szybciej, niż się spodziewano.

Serwis WABetainfo zauważył w komunikatorze nową funkcję – w menu WhatsAppa znalazł link do Messenger Rooms. Są to pokoje tematyczne do wideorozmów, w których może uczestniczyć nawet do 50 osób. Każdy użytkownik może założyć dowolny pokój. Żeby zaprosić znajomych, wystarczy wysłać im link.

Na razie menu WhatsAppa z nowymi skrótami można zobaczyć w plikach instalacyjnych najnowszej wersji beta. Skróty te jednak nie są aktywne. Nie są także zintegrowane z interfejsem aplikacji.

To niejedyna nowość

Facebook nie zdradza więcej szczegółów dotyczących tego projektu. Na razie użytkownicy aplikacji mogą korzystać z dodanej niedawno istotnej aktualizacji. Firma zwiększyła limit osób, które mogą uczestniczyć w grupowych konwersacjach wideo (z 4 do 6).

Kolejne nowości mogą sprawić, że program ten stanie się konkurencyjny do Zooma, który dzięki pandemii zyskał olbrzymią popularność. Może też być alternatywą dla innych uznanych aplikacji do wideokonferencji, takich jak Google Meet czy Skype.

