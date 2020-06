WhatsApp naruszył prywatność użytkowników

Użytkownicy WhatsAppa odkryli, że ich numery można znaleźć w sieci.

Chociaż teoretycznie WhatsApp w pełni chroni prywatność swoich użytkowników, to numery telefonów części z nich można bez problemu znaleźć w internecie.

Poważna luka

Jak się okazuje, aplikacja zawiera lukę, która indeksuje linki powstające po zastosowaniu funkcji Kliknij i czatuj. Służy ona do rozpoczynania konwersacji z osobami, które nie widnieją na naszej liście kontaktów. Aby je odnaleźć, wystarczy wpisać w wyszukiwarce formułkę wa.me, a następnie numer telefonu. Przez błąd wyciekło tą drogą już 300 tys. numerów.

Choć autor odkrycia – Athul Jayaram, zajmujący się poszukiwaniem luk – zgłosił Facebookowi odkrycie problemu, to nie otrzymał za to żadnej nagrody. Oficjalne stanowisko właściciela aplikacji uznaje bowiem, że wyciek jest spowodowany mechanizmami wyszukiwarek internetowych, których nie jest on w stanie kontrolować.

Raczej wątpliwe jest więc, aby firma została za tę sytuację pociągnięta do odpowiedzialności.

