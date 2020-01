WhatsApp: pięć miliardów pobrań

Należący do Facebooka komunikator WhatsApp został pobrany ze sklepu Google Play ponad pięć miliardów razy. Tym samym aplikacja dołączyła do elitarnego grona – zaledwie 10 programów rozpowszechnianych za pośrednictwem platformy koncernu z Mountain View może pochwalić się taką liczbą instalacji. Tylko dwa spośród nich nie są własnością Google'a.

Próg pięciu miliardów instalacji jako pierwsze przekroczyły aplikacje firmy Google (przeglądarka Chrome, Dysk, przenośna wersja wyszukiwarki, Gmail itp.). Były one dołączane bezpośrednio do systemu Android, a ponadto do ich spopularyzowania przyczynili się tacy producenci sprzętu jak Huawei.

Pierwszym nienależącym do Google'a narzędziem, które osiągnęło liczbę pięciu miliardów instalacji, było oprogramowanie służące do obsługi serwisu Facebook (pomógł mu w tym Samsung i inni wytwórcy urządzeń przenośnych, którzy dołączali do własnego sprzętu aplikację Facebooka). Teraz dołączył do niego komunikator WhatsApp, z którego miesięcznie korzysta prawie 1,5 miliarda osób.

fot. Google