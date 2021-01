WhatsApp pobił rekord w Nowy Rok

Sylwester zdalny

Komunikator WhatsApp odnotował rekord popularności na początku nowego roku. Tego dnia za pośrednictwem platformy wykonano około 1,4 miliarda połączeń audio oraz wideo. Biorąc pod uwagę, że w każdą rozmowę zaangażowane były co najmniej dwie osoby, oznacza to, że z usług firmy korzystał równocześnie nawet co czwarty mieszkaniec kuli ziemskiej.

Wszyscy wszystkim ślą życzenia

Powody takiego stanu rzeczy są oczywiste. To sylwestrowe życzenia i powszechne na świecie zakazy gromadzenia się sprawiły że wielu użytkowników złożyło życzenia za pośrednictwem komunikatora, a nie twarzą w twarz. Uzyskany wynik okazał się o 50% lepszy niż zeszłoroczny. Facebook pochwalił się też dużym, choć oczywiście zauważalnie niższym niż w przypadku WhatsAppa, zainteresowaniem pozostałymi usługami – Instagrama oraz Messengera używało w sylwestrową noc jednocześnie 55 milionów użytkowników.

Pozytywną rzeczą jest to, że udało się uzyskać tak dobre wyniki, a jednocześnie nie przeciążyć infrastruktury sieciowej.

fot. Pixabay