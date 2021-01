WhatsApp podzieli się danymi z Facebookiem

Koniec autonomii

Facebook od lat pracuje, by połączyć ze sobą takie usługi jak Facebook, Instagram czy WhatsApp. Kolejnym działaniem w tym kierunku jest nowa, kontrowersyjna polityka prywatności WhatsAppa. By nie utracić konta w komunikatorze, należy... do 8 lutego zgodzić się na udostępnianie gromadzonych przez serwis danych także portalowi Facebook.

Oznacza to, że nawet osoby nie korzystające z portalu społecznościowego, ale używające WhatsAppa będą trafiać do bazy drugiego serwisu. Czy jest o co kruszyć kopie?

Tak czy siak

Z jednej strony nie, bo WhatsApp i tak jest własnością tej samej firmy, co Facebook. Teoretycznie zatem nie ma w zasadzie żadnej różnicy. Co oznacza w praktyce nowy regulamin? Po prostu baza danych będzie wspólna, co oznacza, że nasza działalność w jednym serwisie będzie mogła od teraz wpływać na wyświetlane w innym treści reklamowe.

Wątpliwości może jednak budzić coraz większa centralizacja usług w rękach pojedynczych gigantów i rosnąca w ten sposób możliwość oddziaływania na użytkowników. Kontrowersyjne jest też pozbawienie użytkownika jakiegokolwiek wyboru poza obecnością w mediach społecznościowych – lub całkowitą rezygnacją z niej.

