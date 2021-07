WhatsApp rozpoczął testy wiadomości jednorazowych

Patrz uważnie

WhatsApp od kilku miesięcy oferuje funkcję znikających wiadomości. Po jej włączeniu wszelkie treści przesyłane przez komunikator są usuwane po tygodniu od momentu nadania. Firma rozpoczęła jednak testy jeszcze bardziej restrykcyjnego systemu. Once View pozwoli wysłać wiadomość, która zostanie skasowana po jednorazowym wyświetleniu przez odbiorcę.

Testy na większą skalę

Nowe narzędzie już trafiło do pierwszych użytkowników smartfonów z Androidem. Firma początkowo zaprosiła do testów wąską grupę osób, teraz jednak grono to zostało rozszerzone i funkcję może wypróbować każda zainteresowana osoba.

By wysłać wiadomość za pomocą Once View, nadawca musi korzystać z najnowszej wersji aplikacji. Komunikat natomiast odczyta także osoba korzystająca ze starszego wydania programu – w tym przypadku treść również zniknie po jednokrotnym wyświetleniu i zamknięciu.

fot. Pixabay