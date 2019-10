WhatsApp rozszerza opcje blokowania niechcianych kontaktów

Trwają testy opcji umożliwiającej osobom korzystającym z WhatsAppa wybrać, kto dokładnie może wysyłać do nich zaproszenia do grup. W tej chwili jedynie niewielka grupa użytkowników z Indii jest objęta wczesnym dostępem do aktualizacji.

Wcześniej w aplikacji WhatsApp były do wyboru trzy ustawienia prywatności dotyczące zaproszeń do czatów grupowych. Można było zezwolić na to wszystkim użytkownikom, osobom z listy kontaktów bądź kategorycznie zabronić komukolwiek dodawać nas do zbiorowej rozmowy – wówczas otrzymywaliśmy jednak informację o próbie dołączenia nas do czatu i mogliśmy zdecydować, czy chcemy wziąć w nim udział.

Nowa wersja blokowania wyświetla się jako „Czarna lista” i uwzględnia odrzucanie zaproszeń do grup od konkretnych użytkowników poprzez zaznaczenie opcji „Moje kontakty, oprócz...”. W tej zakładce należy wybrać, które osoby z listy znajomych nie mogą automatycznie dołączać nas do grup. Nie ma natomiast możliwości prostego zablokowania wszystkich osób. Po zdecydowaniu się na nadchodzącą aktualizację, użytkownik nie będzie już mógł wrócić do blokowania zaproszeń z opcją „Wszyscy”. Trzeba będzie wówczas ręcznie przenieść wszystkie kontakty na „Czarną listę”. Konfiguracja czarnej listy obowiązywać będzie jedynie w przypadku czatów grupowych. Pozostałe ustawienia prywatności, takie jak widoczność zdjęcia profilowego, nadal będą mieć opcję wyboru widoczności dla wszystkich lub dla nikogo.

fot. Digital Information World