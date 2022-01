WhatsApp umożliwi importowanie czatów między Androidem i iOS-em?

Wersja beta z nową opcją

Jak zauważył portal WABetaInfo, WhatsApp na iOS-a w wersji beta 22.2.74 sugeruje możliwość importowania historii czatów z urządzenia z Androidem. Dotychczas taka migracja w iOS-ie była możliwa tylko z innego iPhone'a, wyjątkiem były niektóre telefony Samsunga i Google Pixel.

Być może zmieni się to od wprowadzenia wersji systemu 22.2.74, w której zostało zauważone skierowane do użytkownika pytanie o pozwolenie na importowanie historii czatów z Androida na iOS-a. Nie trafiła ona jeszcze do betatesterów, dlatego użytkownicy telefonów muszą uzbroić się w cierpliwość. Pojawiła się jednak nadzieja na zachowanie historii czatów przy zmianie telefonu i przejściu na inny system operacyjny.

Tym razem się uda?

We wrześniu zeszłego roku podobne nadzieje wzbudziła wersja beta 2.21.20.11.

Według informacji WABetaInfo przeniesienie danych z telefonu z Androidem na urządzenie z iOS-em może wymagać fizycznego połączenia za pomocą kabla USB Type-C-to-Lightning, a także zainstalowania aplikacji Apple'a Move to iOS.

fot. Mourizal Zativa – Unsplash