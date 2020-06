WhatsApp z usterką

Nie działa opcja Last Seen.

WhatsApp był jedną z pierwszych aplikacji do przesyłania wiadomości, która umożliwiała użytkownikom sprawdzenie, kiedy osoby z ich listy kontaktów były ostatnio online. Funkcja ta stała się dość ważną częścią platformy, jednak niektórzy mieli z nią problem, uważając, że jest to naruszenie ich prywatności.

Możliwość wyboru

Doprowadziło to do tego, że WhatsApp dał użytkownikom opcję wyłączenia tej funkcji. Po skorzystaniu z niej nadal widać, kto jest online, ale jeśli dana osoba przeszła do trybu offline, nie wyświetla się informacja, kiedy ostatnio korzystała z aplikacji.

Wielu użytkowników jednak uważało, że sporna funkcja jest przydatna, np. gdy ktoś chce udowodnić, że nie logował się w konkretnych sytuacjach.

Usterka, którą zgłosili korzystający z WhatsAppa, może zatem zmartwić osoby używające opcji sprawdzenia dostępności. Użytkownicy nie mogą zobaczyć, kto był ostatnio online. Również ci, którzy próbują zmienić swoje ustawienia widoczności, nie mają takiej możliwości i widzą komunikat o błędzie. Aplikacja boryka się więc chyba z szerszym problemem.

fot. MIH83 – Pixabay