WhatsAppa problemy z czernią

Ciemny ekran w czasie korzystania z aplikacji ma wiele zalet. Z pewnością jest mniej męczący dla oczu, bardziej czytelny w nocy, nie wypala mocno pikseli, oszczędza baterie. Jednak wielu użytkowników WhatsAppa na zaproponowaną przez twórców aplikacji barwę narzeka. Szczególnie zaś właściciele urządzeń wyposażonych w ekrany AMOLED.

Głównym problemem jest to, że na ciemnym (bo nie można powiedzieć, że całkowicie czarnym) planie dymki czatu mają białe tło. W rezultacie otrzymujemy bardzo nieprzyjemny dla oka efekt, który można zniwelować jedynie zmniejszeniem kontrastu – uważają twórcy portalu techradar.com. A nie o to przecież chodzi. Warto by uzupełnić aplikację ciemniejszym tłem dla dymków, by poprawić komfort czytania wiadomości.

Ponieważ jednak obecne ciemne tło w WhatsAppie, które nie jest całkowicie czarne, a raczej przypomina kolor ciemnozielony, jest jeszcze w fazie testów, musimy poczekać na ostateczną propozycję. Być może twórcy aplikacji zaoferują coś bardziej komfortowego.

W tej chwili, jeśli zależy nam na idealnie czarnym tle, musimy samodzielnie stworzyć ciemny obraz i ustawić go jako tapetę.

fot. PR