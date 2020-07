Wiadomości w Messengerze będą bezpieczniejsze

Funkcja App Lock na razie tylko w systemie iOS

Facebook wprowadza funkcję App Lock w Messengerze. Pozwala ona zabezpieczyć dostęp do komunikatora za pomocą hasła lub danych biometrycznych. Osoby trzecie nie będą miały wtedy swobodnego dostępu do korespondencji prowadzonej w aplikacji. Funkcja jest opcjonalna i można ją znaleźć w ustawieniach aplikacji, w zakładce Prywatność.

Podobna opcja pojawiła się niedawno także w innym komunikatorze Facebooka – WhatsAppie.

Zabezpieczenia wprowadzono na razie dla sprzętów działających pod kontrolą iOS-a. Użytkownicy Androida muszą poczekać prawdopodobnie do końca tego roku.

Kontakty pod kontrolą

To jednak nie koniec zmian wprowadzanych do Messengera z myślą o ochronie prywatności użytkowników. W fazie testów jest obecnie funkcja kontroli kontaktów. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli przejąć jeszcze większą kontrolę nad tym, kto będzie mógł do nas wysłać wiadomości.

fot. Kropekk_pl – Pixabay