Wideorejestrator dla wymagających kierowców

Okres wakacyjny to czas wyjazdów i wzmożonego ruchu na drodze. Od czerwca do sierpnia wzrasta liczba wypadków drogowych spowodowanych zbyt dużą prędkością, nie udzieleniem pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowym wyprzedzaniem czy brakiem zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami. Coraz więcej kierowców decyduje się na rejestrowanie tego, co dzieje się na drodze, aby w razie kolizji dysponować własnym materiałem dowodowym. Nowa kamera samochodowa MiVue 785 z GPS nie tylko dostarcza wysokiej jakości nagranie i zdjęcia ze zdarzenia, ale dzięki funkcjom ostrzeżeń i alertów czuwa nad bezpieczeństwem jazdy.

Lepsza jakość nagrań

MiVue 785 to niewielka kamerka z 2,7-calowym, przejrzystym wyświetlaczem. Ekran jest czuły na dotyk, co znacznie ułatwia obsługę urządzenia. Kamerka pozwala uzyskać najlepszej jakości obraz, bez jakichkolwiek niewyraźnych elementów, dzięki zastosowaniu wysokiej klasy matrycy Sony Exmor. Nagrywa w jakości Full HD 1080p z prędkością 30 klatek na sekundę. W połączeniu z 5-warstwowym szklanym obiektywem z diodą IR, przysłoną F/1.8 i kątem widzenia 140 stopni, kamera znakomicie radzi sobie z rejestrowaniem obrazu, gwarantując wysokiej jakości nagrania nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

Dzięki wspomnianym parametrom MiVue 785 umożliwia wykonanie stopklatki z wyraźnym zapisem najważniejszych szczegółów, takich jak na przykład tablice rejestracyjne, co daje kierowcy niepodważalny dowód, będący podstawą rozstrzygania ewentualnych kwestii spornych. Ponadto, wideorejestrator został wyposażony w przydatną funkcję WDR (Wide Dynamic Range), która umożliwia rejestrację obrazów o bardzo dużym kontraście.

W celu umożliwienia rejestrowania zdarzeń mających miejsce za samochodem, urządzenie daje możliwość podłączenia dodatkowego akcesorium - tylnej kamery MiVue A20. To unikalne na rynku kamer samochodowych rozwiązanie. Stanowi swoistą polisę bezpieczeństwa wobec sytuacji, kiedy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Posiada jasny, szerokokątny obiektyw z przesłoną F/2.0 i pozwala rejestrować obraz w jakości Full HD (1080p). Instalowana jest przy pomocy długiego kabla, dzięki czemu montaż nie sprawia problemów nawet w dużych autach typu kombi czy van. Połączenie kablowe zapewnia stałą transmisję, zasilanie oraz jest odporne na zakłócenia czy interferencje.

Precyzyjne określanie lokalizacji

Wideorejestrator został wyposażony w moduł GPS, który udostępnia kierowcy jego dokładne położenie i prędkość pojazdu, a następnie wartości te zapisuje. Użytkownik ma opcję zdecydowania, które z parametrów będą wyświetlane na ekranie urządzenia. Niezależnie od dokonanego wyboru możliwe jest odczytanie obu wartości przy użyciu darmowej aplikacji MiVue Manager. GPS odegrać może kluczową rolę w przypadku kontroli prędkości, gdy użytkownikowi zostanie zarzucone złamanie przepisów. Zapis z urządzenia stanowi wówczas linię obrony kierowcy i może zapobiec niepożądanym konsekwencjom prawnym.

Monitoring auta na parkingu

Tryb parkingowy pomoże wskazać właścicielowi auta sprawcę w sytuacji, gdy odjechał z miejsca zdarzenia. Wówczas kamera za pomocą specjalnych sensorów rejestruje każde zdarzenie w obrębie pola widzenia rejestratora i w momencie wykrycia jakiegokolwiek ruchu wokół samochodu.

W trosce o bezpieczeństwo jazdy

Podobnie jak pozostałe wideorejestratory Mio, MiVue 785 zostało wyposażone w system ADAS (Advanced Driver Asistance System), na który składają się dwa rozwiązania wspierające bezpieczeństwo kierowcy. Pierwsze z nich, LDWS (Line Departure Warning System) umożliwia wykrywanie przez wideorejestrator białych linii na drodze. Kierowca po zmianie pasa otrzyma informację o czynności, którą właśnie wykonał.

Proces kalibracji umożliwia uruchomienie systemu ostrzeżeń przed kolizją z pojazdem poprzedzającym, czyli FCWS (Front Collision Warning System). Kamera w oparciu o system GPS dokonuje obliczeń odległości samochodu przed obiektywem i zmian jego prędkości, posługując się przy tym algorytmem rozpoznawania pojazdów, wyznaczaniem linii horyzontu oraz maski samochodu. Uzyskane wyniki powodują wygenerowanie ostrzeżeń, które znacząco ułatwią reakcję w przypadku niespodziewanej sytuacji na drodze.

Ponadto, wideorejestrator posiada wbudowaną bazę wszystkich zainstalowanych fotoradarów, którą można comiesięcznie aktualizować. W celu ochrony przed utratą ważnych danych, wideorejestrator zapisuje zaistniałe zdarzenia do oddzielnego katalogu plików.

Cena i dostępność

Kamera jest dostępna w Polsce od czerwca 2017. Proponowana cena to 649 zł. Ponadto, osoby, które zdecydują się na zakup wideorejestratora do 31 lipca 2017 r., mogą wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą jest jeden z pięciu voucherów umożliwiających wynajem kampera na okres jednego tygodnia.