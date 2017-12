Wideorejestratory IS220W i IS420W

Oba modele mogą pochwalić się dodatkowymi funkcjami, które wpływają na poprawę jakości filmu. Zastosowana technologia WDR, mowa tu o szerokim zakresie dynamiki, równoważy parametry obrazu. Z kolei pod nazwą 3DNR kryje się funkcja dynamicznej redukcji szumów, która ogranicza cyfrowe "ziarno" w miejscach o słabym oświetleniu.

Opisywane urządzenia mają przysłonę f/1.8, system optyki złożony z sześciu soczewek czy szerokiego kąta widzenia, wynoszącego 140 stopni.

Ważną funkcją w wideorejestratorach DOD jest tryb parkingowy, który pozwala na pracę kamery nawet w sytuacji, gdy silnik auta jest wyłączony. Urządzenie włączy się i zacznie nagrywać, gdy tylko wykryje przed sobą ruch. W ten sposób, gdy inny kierowca doprowadzi do stłuczki i ucieknie z miejsca zdarzenia, nadal będziemy mogli pociągnąć go do odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

Dodatkowo w IS420W producent zamontował procesor GPS, który pokazuje dokładną lokalizację auta, jak i prędkość, z jaką się porusza. Ta druga funkcja przydaje się zwłaszcza w sytuacji, gdy policja wlepi nam mandat, choć wcale nie złamaliśmy prawa.

Wideorejestrator IS220W kosztuje około 399 zł, a IS420W 559 zł.

