Wideorejestratory MiVue 731 i MiVue 733 w Polsce

Wideorejestratory MiVue wyposażono w sensor optyczny OmniVision OV2735, rejestrujący film w wysokiej rozdzielczości Full HD (1080p) z prędkością 30 klatek na sekundę, gwarantując obraz, na którym widoczne będą wszystkie szczegóły. Szerokokątny obiektyw (130 st.) sprawdza się podczas codziennej jazdy, zaś szklane soczewki dają wysoką jakość obrazu przez cały czas używania wideorejestratora.

Modele 731 i MiVue 733 posiadają kilka uzupełniających funkcji, które dają wszechstronne wsparcie podczas jazdy. Jedną z nich jest Stop&Go. Jego zadanie polega na analizie pojazdu znajdującego się w danym momencie przed naszym autem i informowaniu, gdy ten pojazd ruszy. Nawet roztargniony kierowca zareaguje na czas i nie zostanie obtrąbiony na światłach. Wbudowany moduł GPS to kolejne udogodnienie w modelach 731 i 733. System nawigacji satelitarnej jest bardzo wygodną funkcją, która pozwala śledzić położenie samochodu na mapie oraz pomaga w ustaleniu prędkości w przypadku np. niedokładnego pomiaru przez kontrolę drogową.

Wideorejestratory czuwają także nad bezpieczeństwem i spokojem kierowcy, dzięki wbudowanemu systemowi wspomagania ADAS. W skład ADAS wchodzi system ostrzegania przed niekontrolowaną zmianą pasa ruchu (LDWS), przed kolizją z przodu (FCWS) oraz przed przemęczeniem kierowcy (FA). Urządzenia analizują linie na jezdni oraz odległości od aut znajdujących się przed naszym samochodem, by w porę ostrzec o przekroczeniu linii pobocza lub niebezpiecznie zmniejszającym się dystansie między pojazdami. Czujnik skrętu natomiast analizuje to, czy kierowca nie wykonuje zbyt gwałtownych manewrów, które mogą świadczyć np. o zaśnięciu za kierownicą. Dźwięki powiadomień oraz ostrzeżenia wizualne w urządzeniach mogą być wyłączone, jeśli nie ma potrzeby na wsparcie w takiej formie.

Jedyną cechą różniącą MiVue 731 i MiVue 733 jest możliwość przesyłu danych za pomocą sieci bezprzewodowej w modelu 733. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, którym zależy na szybkim przesyłaniu zarejestrowanych obrazów z wideorejestratora do innego urządzenia. MiVue 733 zostało zaprogramowane tak, by wykorzystując sieć Wi-Fi, szybko i bez problemu przesłać pliki np. na smartfona, który posiada zainstalowaną aplikację MiVue Pro. Zapis filmu na zewnętrznym nośniku umożliwia sprawne zamieszczenie nagrania w mediach społecznościowych lub na stronach internetowych bez konieczności użycia komputera, co więcej pozwala na prowadzenie transmisji na żywo na Facebooku.

Najważniejszym atrybutem funkcji Wi-Fi jest jednak dodatkowe zabezpieczenie dla istotnych danych, które są zapisane na drugim urządzeniu. Nawet dysponując ograniczonym budżetem, można mieć pewność, że wideorejestrator Mio zachowa nagranie, które może okazać się kluczowe w wyjaśnianiu nieprzewidzianych sytuacji na drodze.

Proponowana cena modelu 731 to 499 zł, a modelu 733 WIFI - 549 zł.